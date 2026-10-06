ADY sərnişin daşınmasını 19 % artırıb
İnfrastruktur
- 06 oktyabr, 2026
- 13:19
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"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 8,5 milyona yaxın sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % çoxdur.
Qeyd olunan dövr ərzində Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 8 milyon (18 % artım), rayonlararası marşrutlarla 433 min (17 % artım), beynəlxalq Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu ilə isə 75 500-dən çox sərnişin səfər edib.
Bu ilin sentyabr ayında ümumi sərnişindaşımada 24 % artım qeydə alınıb.
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