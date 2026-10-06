АЖД увеличили пассажироперевозки на 19%

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-сентябрь этого года перевезли около 8,5 млн пассажиров.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Отмечается, что это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период по Абшеронской кольцевой железной дороге совершили поездки 8 млн (рост на 18%), по междурайонным маршрутам - 433 тыс. (рост на 17%), по международному маршруту Баку-Тбилиси-Баку - более 75 500 пассажиров.

В сентябре этого года в общих пассажирских перевозках зафиксирован рост на 24%.