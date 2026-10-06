АЖД увеличили пассажироперевозки на 19%
Инфраструктура
- 06 октября, 2026
- 13:31
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-сентябрь этого года перевезли около 8,5 млн пассажиров.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Отмечается, что это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За указанный период по Абшеронской кольцевой железной дороге совершили поездки 8 млн (рост на 18%), по междурайонным маршрутам - 433 тыс. (рост на 17%), по международному маршруту Баку-Тбилиси-Баку - более 75 500 пассажиров.
В сентябре этого года в общих пассажирских перевозках зафиксирован рост на 24%.
Последние новости
07:14
Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и АрмениейДругие страны
06:42
Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликтДругие страны
06:18
США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясенияДругие страны
05:55
В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"Другие страны
05:23
Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNetДругие страны
04:47
В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьмиВ регионе
04:19
Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в СШАДругие страны
03:51
Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мираДругие страны
03:25