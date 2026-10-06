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    АЖД увеличили пассажироперевозки на 19%

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 13:31
    АЖД увеличили пассажироперевозки на 19%

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-сентябрь этого года перевезли около 8,5 млн пассажиров.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Отмечается, что это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За указанный период по Абшеронской кольцевой железной дороге совершили поездки 8 млн (рост на 18%), по междурайонным маршрутам - 433 тыс. (рост на 17%), по международному маршруту Баку-Тбилиси-Баку - более 75 500 пассажиров.

    В сентябре этого года в общих пассажирских перевозках зафиксирован рост на 24%.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    ADY sərnişin daşınmasını 19 % artırıb
    ADY's passenger traffic up 19% in nine months
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