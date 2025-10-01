ADY: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu xətləri Avropa standartlarına uyğundur
- 01 oktyabr, 2025
- 15:53
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki dəmir yolu xətləri alternativ cərəyan dartı sistemi ilə fəaliyyət göstərir, Avropa standartlarına uyğundur.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Kommunikasiya departamentinin müdiri Turxan Əhmədov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ADY iqlimə uyğun transformasiyaya addım-addım yanaşır: "Bu, sistemimizin bir neçə təbəqəsində addım-addım yanaşma ilə edilməlidir. Buraya infrastruktur, əməliyyatlar və rəqəmsal platformalar daxildir. İnfrastruktur tərəfdən, biz sistemlərimizi müasir AC dartı sisteminə (alternativ cərəyan dartısı sistemu) çeviririk. Bu, daha müasir, daha ekoloji cəhətdən "təmiz texnologiya"dır. Bu, texniki dəyişiklikdir, lakin o, çoxlu enerji sərfiyyatı və digər daha "təmiz elektrik" yanaşmaları təklif edir. Bu elektrifikasiya hissəsində ən vacib məqam odur ki, həm yük, həm də sərnişin xidmətlərində qalıq yanacaqlarından asılılığı azaltmaq üçün böyük potensial vəd edir".