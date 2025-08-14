Haqqımızda

Bakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib

Bakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib Bakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filminin təqdimatı keçirilib.
İncəsənət
14 avqust 2025 15:12
Bakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib

Bakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filminin təqdimatı keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, tədbirdə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) sədri, icimaiyyət nümayəndələri və media mənsubları iştirak ediblər.

Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli filmdə Azərbaycana və onun mədəni irsinə qarşı vandal münasibətin göstərildiyini qeyd edib.

“Eyni zamanda burada Azərbaycana qarşı beynəlxalq hüququn pozulması, həmçinin işğaldan azad olunduqdan sonra Qarbağa qayıdış motivi özünü göstərir”.

Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin üzvü Zaur İbrahimli isə 15 oktyabr 2023-cü ildə Azərbaycanın suverenliyinin bərpa edilməsinə toxunub.

“Prezident İlham Əliyevin Xankəndidə dövlət bayrağımızı qaldırması bizim üçün böyük bir iftixar idi”, — o bildirib.

Daha sonra “Xankəndi” Məcburi Köçkünlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Xatirə Vəliyeva, həmçinin sənədli filmin ssenari müəllifi Bəxtiyar Qaraca öz fikirlərini bölüşüb.

Çıxışların ardınca filmin nümayişi baş tutub.

Qeyd edək ki, layihə “Xankəndi” Məcburi Köçkünlərə Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən ərsəyə gətirilib.

Ekran işində Qarabağın qədim şəhəri Xankəndinin tarixi, mədəni irsi və məcburi köçkünlərin yaddaşında yaşayan doğma yurd həsrəti əsas götürülüb.

Sənədli film real şahidlərin dilindən, arxiv kadrlar və foto-video materiallar əsasında hazırlanıb.

Layihənin məqsədi yalnız itirilmiş yurdun xatirəsini yaşatmaq deyil, həm də Qarabağın bərpası və gələcək nəsillərə ötürüləcək həqiqətlərin sənədli salnaməsini yaratmaqdır.

Foto: Mircavid Eminoğlu

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Türkman marşı” təqdim edilib
“Türkman marşı” təqdim edilib
13 avqust 2025 14:55
Tağıyevin baş qəhrəmanı: Filmə hazırlıq ərəfəsində ümumilikdə onunla bağlı beş kitab oxumuşam
"Tağıyev"in baş qəhrəmanı: Filmə hazırlıq ərəfəsində ümumilikdə onunla bağlı beş kitab oxumuşam
6 avqust 2025 15:33
Pərviz Məmmədrzayev: Azərbaycanda iki-üç dramaturq var ki, əsərləri səhnə üçün yararlıdır - MÜSAHİBƏ
Pərviz Məmmədrzayev: Azərbaycanda iki-üç dramaturq var ki, əsərləri səhnə üçün yararlıdır - MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 12:44
Uşaq İncəsənət Festivalında ikinci seçim mərhələsi başlayıb
Uşaq İncəsənət Festivalında ikinci seçim mərhələsi başlayıb
5 avqust 2025 16:23
Bu gündən Türkmənistanda üçgünlük Azərbaycan Milli Günləri başlayır
FotoBu gündən Türkmənistanda üçgünlük "Azərbaycan Milli Günləri" başlayır
5 avqust 2025 13:42
İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun İdarə Heyətinə yeni üzv təyin olunub
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun İdarə Heyətinə yeni üzv təyin olunub
4 avqust 2025 17:55
Xalq artisti Arif Babayev vəfat edib
Xalq artisti Arif Babayev vəfat edib
1 avqust 2025 08:51
Castin Timberleykdə xəstəlik aşkarlanıb
Castin Timberleykdə xəstəlik aşkarlanıb
1 avqust 2025 04:45
Azərbaycan İordaniyada beynəlxalq festivalda təmsil olunur
Foto Azərbaycan İordaniyada beynəlxalq festivalda təmsil olunur
30 iyul 2025 17:13
Xalq artisti Arif Babayevin səhhəti ilə bağlı son durum açıqlanıb
Xalq artisti Arif Babayevin səhhəti ilə bağlı son durum açıqlanıb
29 iyul 2025 11:00

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi