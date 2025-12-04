İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "SİMA Token"in hüquqi şəxslər və dövlət qurumları üçün onlayn sifariş imkanı yaradılıb

    İKT
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:41
    SİMA Tokenin hüquqi şəxslər və dövlət qurumları üçün onlayn sifariş imkanı yaradılıb

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC artıq hüquqi şəxslər və dövlət qurumları üçün "SİMA Token" elektron imzasını onlayn sifariş etmək imkanı yaradıb.

    Təxminən bir il əvvəl vətəndaşlar və sahibkarlar üçün təqdim edilən bu xidmətin imkanları genişləndirilib və indi bütün istifadəçilər www.sima.az saytı üzərindən "SİMA Token" elektron imzasını istənilən vaxt sifariş edə bilərlər. Bunun üçün dövlət qurumları və hüquqi şəxslər SİMA kabinetinə daxil olaraq "İşçilər" bölməsində rəsmi əməkdaşlarını görə və onların "SİMA İmza" və "SİMA Token" üzrə imzalama səlahiyyətlərini idarə edə bilirlər.

    Əvvəlcə "Sifariş məlumatları" səhifəsində əməkdaş haqqında zəruri məlumatlar daxil edilir və məlumatlar tamamlandıqdan sonra müqavilə "SİMA İmza" ilə imzalanır. Ödəniş həyata keçirildikdən sonra "SİMA Token" sifarişinin icrasına başlanılır və istifadəçi "Ümumi sifarişlər" səhifəsində sifarişin statusunu mərhələlər üzrə izləyə bilir.

    Hüquqi şəxslər üçün 3 illik "Token" imzasının məbləği 72 AZN, dövlət qurumları üçün isə 58 AZN təşkil edir.

    "Sima Token" beynəlxalq standartlara uyğun, virtual məkanda şəxsiyyəti təsdiqləyən və qanunvericiliyə əsasən əl imzası ilə eyni hüquqi qüvvəyə malik gücləndirilmiş elektron imzadır. "SİMA Token"in əsas üstünlükləri tanınma, məxfilik, bütövlük və inkarolunmazlıq prinsiplərinə əsaslanır. Bu imzadan elektron imza tələb olunan bütün sahələrdə, o cümlədən elektron vergi portalında, ipoteka müraciətlərində, elektron məhkəmə sistemində, mobil notariatda, ƏMAS platformasında və bank-maliyyə xidmətlərində istifadə etmək mümkündür.

    SİMA Token

    Son xəbərlər

    10:11

    2025-ci ildə indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçular açıqlanıb

    Futbol
    10:09

    Makron Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbələrə moratorium tətbiqini təklif edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıb

    Biznes
    10:05

    Şəmkirdə qəzada xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır - RƏSMİ - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:03

    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    10:00

    "Kempinski Residences Bayıl Bay" – 1 illik lüks yaşayış təcrübəsi

    Biznes
    09:57

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçlar keçiriləcək

    Komanda
    09:48

    Azərbaycan daha bir ölkədən qarğıdalı almağa başlayıb

    Biznes
    09:41

    "SİMA Token"in hüquqi şəxslər və dövlət qurumları üçün onlayn sifariş imkanı yaradılıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti