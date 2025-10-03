Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib
- 03 oktyabr, 2025
- 16:06
Bu gün Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyində (İRİA) Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun növbəti görüşü keçirilib. Görüşdə işçi qrupun rəhbərliyi, üzvləri və müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.Tədbiri giriş sözü ilə açan İRİA-nın İdarə heyətinin sədri Fərid Osmanov çıxışında Prezident İlham Əliyevin 2025-ci il 16 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın ölkənin rəqəmsal gələcəyinin qurulmasında xüsusi rolunu vurğulayıb: "Konsepsiyanın uğurlu icrası üçün dövlət qurumlarının koordinasiyalı fəaliyyəti zəruridir. Bizim əsas məqsədimiz dövlət idarəçiliyində rəqəmsal transformasiyanı sistemli şəkildə həyata keçirmək, xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək və vətəndaşların gündəlik həyatına real fayda gətirməkdir".
Görüş zamanı İRİA-nın aidiyyəti nümayəndələri "Məlumatların idarəedilməsi strategiyası layihəsi" və "Rəqəmsal hökumət arxitekturası: görüləcək işlər və gözlənilən nəticələr" mövzularında təqdimatlar edib. Çıxışlarda ölkə üzrə vahid məlumat idarəçiliyi çərçivəsinin formalaşdırılması, dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsinin səmərəli təşkili, "Hökumət buludu" və milli data mərkəzlərinin inkişafı, həmçinin informasiya təhlükəsizliyi standartlarının tətbiqi kimi məsələlər ətraflı müzakirə olunub.
Təqdimatlardan sonra sual-cavab sessiyası təşkil edilib, işçi qrupunun üzvləri və iştirakçılar fikir və təkliflər səsləndirib.
Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun fəaliyyəti "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrası çərçivəsində vahid koordinasiyanın təşkilinə və rəqəmsal dövlət idarəçiliyinin inkişafına xidmət edir.