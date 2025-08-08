Haqqımızda

“N-Telekom” və “Naxçıvanpoçt"un təşkilati-hüquqi formaları dəyişdiriləcək

"N-Telekom" və "Naxçıvanpoçt"un təşkilati-hüquqi formaları dəyişdiriləcək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "N-Telekom" və "Naxçıvanpoçt" publik hüquqi şəxsləri yenidən təşkil ediləcək.
İKT
8 avqust 2025 17:47
“N-Telekom” və “Naxçıvanpoçtun təşkilati-hüquqi formaları dəyişdiriləcək

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “N-Telekom” və “Naxçıvanpoçt” publik hüquqi şəxsləri yenidən təşkil ediləcək.

“Report”un yerli bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin I müavini Bəxtiyar Məmmədov fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, adı çəkilən qurumlar eyni adlı MMC-lərə çevriləcək. Yenidən təşkil edilmə ilə bağlı ümumi yığıncaq səlahiyyətləri aidiyyəti qurumlar arasında bölüşdürülüb. Təyinatlar, struktur, maliyyə məsələləri və inkişaf istiqamətləri ilə bağlı qərarlar müvafiq razılaşmalarla həyata keçiriləcək.

