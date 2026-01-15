İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "mygov" platforması adından yayılan saxta elanlarla bağlı XƏBƏRDARLIQ!

    İKT
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:27
    mygov platforması adından yayılan saxta elanlarla bağlı XƏBƏRDARLIQ!

    Son günlər sosial şəbəkələrdə "mygov" platformasının adından "2026-cı il üzrə 1 500 manat məbləğində ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi" ilə bağlı elanlar yayılıb.

    Bildiririk ki, bu məlumatlar saxtadır və həqiqəti əks etdirmir. Sözügedən paylaşımların "mygov" platforması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

    Qeyd olunan paylaşımlar dələduzluq məqsədi daşıyır, vətəndaşları çaşdırmağa, onları saxta keçidlər vasitəsilə fərdi məlumatlarını paylaşmağa təşviq edir.

    Vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa, saxta məlumatlara, şübhəli paylaşımlara və naməlum linklərə aldanmamağa, etibarlı məlumatlar üçün yalnız "mygov"un rəsmi kanallarını izləməyə çağırırıq.

    "mygov" platforması

    Son xəbərlər

    16:13

    Hesablama Palatasının 2026–2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planı təstiqlənib

    Maliyyə
    16:08

    Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

    Digər ölkələr
    16:06

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:04

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    15:58
    Video

    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:58

    "Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıb

    Maliyyə
    15:55

    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    15:44

    "Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti