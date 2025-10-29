Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!
İKT
- 29 oktyabr, 2025
- 12:45
Bu gün "Bakcell" MMC meqa lotereyasında süni intellekt 4-cü "Zeekr 001" avtomobilinin qalibini seçəcək!
Meqa lotereya çərçivəsində "Bakcell" abunəçiləri hər gün "iPhone 17", hər həftə isə lüks avtomobil qazanmaq imkanı əldə edirlər. Qaliblərin seçimi "Bakcell"in sosial media hesablarında canlı yayımlar vasitəsilə izləyicilərə təqdim olunur.
Lotereyada qalib gəlmək üçün "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir. Bu "Şans" paketləri həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
• 3 "Şans" paketi üçün: *3#YES
• 25 "Şans" paketi üçün: *25#YES
Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com
