    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Bakcell"in meqa lotereyasında 6-cı avtomobil sahibinə çatdı!

    İKT

    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:53
    Bakcellin meqa lotereyasında 6-cı avtomobil sahibinə çatdı!

    "Bakcell" MMC-nin süni intellekt əsaslı meqa lotereyasında daha bir "Zeekr 001" qalibi məlum olub. Həftəlik tirajın nəticələrinə əsasən, 6-ci lüks avtomobil qalibi Rəbiyət Ağayeva olub.

    Lotereya çərçivəsində süni intellekt hər gün "iPhone 17", hər həftə isə "Zeekr 001" qaliblərini müəyyən edir. Lotereya 31 dekabra qədər davam edəcək və növbəti həftələrdə daha 7 "Zeekr 001" avtomobilinin qalibləri elan olunacaq. Sən də cəmi 1 AZN ilə növbəti lüks avtomobil qalibi ola bilərsən!

    Lotereyada qalib gəlmək üçün sadəcə "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir:

    • 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES

    • 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES

    "Şans" paketləri Bakcell abunəçilərinə həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.

    Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

