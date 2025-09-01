Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıb
- 01 sentyabr, 2025
- 14:43
Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüterlər, mobil cihazlar, planşetlər) "Chrome" brauzerinin bazar payı 78,78 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin avqust hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, iyul ayına nisbətən 0,50 faiz bəndi çox, 2024-cü ilin avqust ayı ilə müqayisədə 0,41 faiz bəndi azdır.
İkinci pillədəki "Safari"nin bazar payı aylıq 0,63 faiz bəndi, illik isə 0,56 faiz bəndi azalaraq 9,48 % olub.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Samsung Internet"in bazar payı ay ərzində 0,12 faiz bəndi artaraq, illik müqayisədə isə 0,60 faiz bəndi azalaraq 3,65 % təşkil edib.
Dördüncü yerdəki "Opera"nın bazar payı aylıq 0,09 faiz bəndi azalaraq, illik isə 0,03 faiz bəndi artaraq 2,64 % təşkil edib.
İlk beşliyi qapadan "Edge"nin bazar payı aylıq 0,19 faiz bəndi, illik isə 0,29 faiz bəndi artaraq 1,95 % olub.
Müxtəlif platformaların bazar payına görə brauzerlərin ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:
Kompüterlərdə:
"Chrome" – 82,32 % (aylıq 1,17 faiz bəndi və illik 2,21 faiz bəndi çox);
"Edge" – 5,81 % (aylıq 0,23 faiz bəndi və illik 0,34 faiz bəndi az);
"Opera" – 3,77 % (aylıq 0,46 faiz bəndi və illik 1,90 faiz bəndi az). Beləliklə onun bazar payı illik 34 % azalıb;
"Safari" – 2,62 % (aylıq 0,22 faiz bəndi çox və illik 0,77 faiz bəndi az);
"Yandex Browser" – 2,58 % (aylıq 0,32 faiz bəndi az və illik 0,55 faiz bəndi çox);
Mobil cihazlarda:
"Chrome" – 77,11 % (aylıq 0,06 faiz bəndi və illik 1,80 faiz bəndi az);
"Safari" – 12,74 % (aylıq 0,38 faiz bəndi az və illik 0,34 faiz bəndi çox);
"Samsung Internet" – 5,45 % (aylıq 0,49 faiz bəndi çox və illik 0,38 faiz bəndi az);
"Opera" – 2,12 % (aylıq 0,03 faiz bəndi və illik 0,59 faiz bəndi çox);
"Yandex Browser" – 1,34 % (aylıq 0,13 faiz bəndi az və illik 0,48 faiz bəndi çox);
Planşetlərdə:
"Chrome" – 75,05 % (aylıq 1,44 faiz bəndi və illik 0,39 faiz bəndi az);
"Safari" – 15,34 % (aylıq 0,15 faiz bəndi az və illik 1,90 faiz bəndi çox);
"Android" – 7,13 % (aylıq 2,00 faiz bəndi çox və illik 1,31 faiz bəndi az);
"Yandex Browser" – 1,49 % (aylıq 0,52 faiz bəndi çox və dəyişməyib);
"Opera" – 0,54 % (aylıq 0,58 faiz bəndi və illik 0,33 faiz bəndi az);