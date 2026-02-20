İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    • 20 fevral, 2026
    • 18:30
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda informasiya və rabitə (İKT) müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 316,1 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 84,1 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 67,4 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2024-cü illə müqayisədə 8,7 % artaraq 3 milyard 989 milyon manat olub.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi İKT xidmətlər

    Son xəbərlər

    18:35

    Xocalı soyqırımına həsr olunan dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    18:30

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    18:29
    Foto

    Kürdəmirdə heyvan bazarı yenidən açılıb

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Bakıda Hakimlərin II Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    18:22

    Dorin Junqietu: "Moldova Azərbaycanı LNG tədarükü üzrə potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir"

    Energetika
    18:22

    Xidmət rəisi: Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir

    Daxili siyasət
    18:19

    Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti