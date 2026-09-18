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    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 18 sentyabr, 2026
    • 14:40
    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta aylıq nominal əməkhaqqı 2 137 manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici dövlət sektorunda 1 911 manat, özəl sektorda isə 2 272 manat olub.

    2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sektorda orta aylıq nominal əməkhaqqı 12,8 %, o cümlədən dövlət sektorunda 20 %, özəl sektorda isə 7,8 % artıb.

    2026-cı il avqust ayının 1-nə sektorda muzdla çalışan işçilərin sayı 34,2 min nəfər olub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 0,3 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi İnformasiya və rabitə sektoru Nominal əməkhaqqı

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