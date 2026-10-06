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    Azərbaycan 300-ə qədər şirkətin rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləyəcək

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:17
    Azərbaycan 300-ə qədər şirkətin rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləyəcək

    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər 300-ə qədər şirkətin rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    "Bizim üçün süni intellekt ayrıca bir sektor deyil, istehsalat, logistika, aqrobiznes, turizm və ixrac xidmətlərində məhsuldarlığı artıran üfüqi bir platformadır. Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı Strategiyasına əsasən, məqsədimiz güzəştli kreditlər və digər dəstək tədbirləri vasitəsilə "Sənaye 4.0" texnologiyalarının tətbiq ilə 2030-cu ilə qədər 300-ə qədər şirkətin rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləməkdir. Bu miqyasda bağlantı aydın investisiya modeli tələb edir. Dövlət sektoru əlverişli şərait yaradır, infrastruktur ilkin tələbatı təmin etməklə riskləri azaldır, özəl kapital isə uğurlu layihələrin genişləndirilməsini təmin edir. Azərbaycan bu tələbat üçün sabit bünövrə təklif edir",- deyə o qeyd edib.

    Səməd Bəşirli Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı
    Азербайджан поддержит цифровую трансформацию до 300 компаний
    Azerbaijan to support digital transformation of up to 300 companies
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