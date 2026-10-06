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    Азербайджан поддержит цифровую трансформацию до 300 компаний

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 10:56
    Азербайджан поддержит цифровую трансформацию до 300 компаний

    Азербайджан поддержит цифровую трансформацию до 300 компаний к 2030 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    "Для нас искусственный интеллект - это не отдельный сектор, а горизонтальная платформа, повышающая производительность в промышленности, логистике, агробизнесе, туризме и экспортных услугах. В соответствии со Стратегией развития цифровой экономики, наша цель - поддержать цифровую трансформацию до 300 компаний к 2030 году путем внедрения технологий "Индустрии 4.0" посредством льготных кредитов и других мер поддержки", - отметил он.

    По словам Баширли, взаимосвязь такого масштаба требует четкой инвестиционной модели: "Государственный сектор создает благоприятные условия, инфраструктура снижает риски, удовлетворяя первоначальный спрос, а частный капитал обеспечивает расширение успешных проектов. Азербайджан предлагает стабильную основу для этого спроса".

    Самед Баширли Цифровая трансформация
    Azərbaycan 300-ə qədər şirkətin rəqəmsal transformasiyasını dəstəkləyəcək
    Azerbaijan to support digital transformation of up to 300 companies
    44 - Tezliklə
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