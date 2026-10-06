Азербайджан поддержит цифровую трансформацию до 300 компаний к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

"Для нас искусственный интеллект - это не отдельный сектор, а горизонтальная платформа, повышающая производительность в промышленности, логистике, агробизнесе, туризме и экспортных услугах. В соответствии со Стратегией развития цифровой экономики, наша цель - поддержать цифровую трансформацию до 300 компаний к 2030 году путем внедрения технологий "Индустрии 4.0" посредством льготных кредитов и других мер поддержки", - отметил он.

По словам Баширли, взаимосвязь такого масштаба требует четкой инвестиционной модели: "Государственный сектор создает благоприятные условия, инфраструктура снижает риски, удовлетворяя первоначальный спрос, а частный капитал обеспечивает расширение успешных проектов. Азербайджан предлагает стабильную основу для этого спроса".