Futzal üzrə dünya çempionatında bütün 1/8 final cütlükləri müəyyənləşib

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Kolumbiyada keçirilən futzal üzrə dünya çempionatında 1/8 final mərhələsinin oyunlarının vaxtı və yeri açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, 1/4 finala vəsiqə üçün mübarizə sentyabrın 21-dən start götürəcək.
Oyunlar Bakı vaxtı ilə gecə saat 02:30-dan başlayacaq. Azərbaycan futzalçıları sentyabrın 23-də saat 02:30-da Tayland yığması ilə qarşılaşacaq.
Dünya çempionatı, 1/8 final
21 sentyabr
02:30. Rusiya - Vyetnam
Medellin. "Coliseo Ivan de Bedout"
05:00. Kolumbiya - Paraqvay
Kali. "Coliseo el Pueblo"
22 sentyabr
02:30. Braziliya - İran
Bukaramanqa. "Coliseo Bicentenario"
02:30. İspaniya - Qazaxıstan
Medellin. "Coliseo Ivan de Bedout"
05:00. Portuqaliya - Kosta Rika
Kali. "Coliseo el Pueblo"
23 sentyabr
02:30. Argentina - Ukrayna
Bukaramanqa. "Coliseo Bicentenario"
02:30. Tayland - Azərbaycan
Medellin. "Coliseo Ivan de Bedout"
05:00. İtaliya - Misir
Kali. "Coliseo el Pueblo"
Qeyd edək kii, 1/4 final oyunları 24-25 sentyabrda keçiriləcək.
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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