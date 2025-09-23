Rusiyanın"Rəsul Həmzətov" sərhəd gözətçi gəmisi Bakı limanına gəlib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin "Rəsul Həmzətov" sərhəd gözətçi gəmisi sentyabrın 23-də Bakı limanına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan və Rusiya nümayəndə heyətləri iki ölkənin sərhəd mühafizə qurumları arasında keçirilmiş tədbirlər, Xəzər dənizində mövcud əməliyyat şəraiti barədə fikir mübadiləsinin aparılması, birgə əməliyyat-profilaktik tədbirləri zamanı qarşılıqlı əlaqələrin nəticələrinin müzakirəsi, eləcə də sərhəd nümayəndəliyi aparatları arasında məlumat mübadiləsinin dəqiqləşdirilməsi nəzərdə tutulub.

    Səfər müddətində "Sərhədçi" İdman Mərkəzində Azərbaycan və Rusiya Sahil Mühafizəsi nümayəndələri arasında futbol üzrə yoldaşlıq görüşünün keçirilməsi, qarşılıqlı qaydada tərəflərin sərhəd gözətçi gəmilərinin ziyarət edilməsi planlaşdırılır.

    Mədəni tədbirlər çərçivəsində qonaqların "Heydər Əliyev Mərkəzi" və "Atəşgah məbədi" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğuna səfəri, həmçinin Bakı şəhərinin mədəni-tarixi abidələri ilə tanışlığı təşkil ediləcək.

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

