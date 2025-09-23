Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" Береговой охраны ФСБ России 23 сентября зашел в порт Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Отмечается, что в рамках визита предусмотрены обмен мнениями между делегациями Азербайджана и России о мероприятиях, проведенных между пограничными охранными органами двух стран, об операционной обстановке в Каспийском море, обсуждение результатов взаимного сотрудничества во время совместных оперативно-профилактических мероприятий, а также уточнение информационного обмена между аппаратами пограничных представительств.

В период визита планируется проведение товарищеской встречи по футболу между представителями Береговой охраны Азербайджана и России, взаимное посещение пограничных сторожевых кораблей двух сторон.

В рамках культурных мероприятий будет организован визит российской делегации в Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", а также знакомство с культурно-историческими памятниками Баку.