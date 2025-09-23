Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    • 23 сентября, 2025
    • 14:15
    Российский пограничный сторожевой корабль Расул Гамзатов зашел в порт Баку

    Пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" Береговой охраны ФСБ России 23 сентября зашел в порт Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

    Отмечается, что в рамках визита предусмотрены обмен мнениями между делегациями Азербайджана и России о мероприятиях, проведенных между пограничными охранными органами двух стран, об операционной обстановке в Каспийском море, обсуждение результатов взаимного сотрудничества во время совместных оперативно-профилактических мероприятий, а также уточнение информационного обмена между аппаратами пограничных представительств.

    В период визита планируется проведение товарищеской встречи по футболу между представителями Береговой охраны Азербайджана и России, взаимное посещение пограничных сторожевых кораблей двух сторон.

    В рамках культурных мероприятий будет организован визит российской делегации в Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", а также знакомство с культурно-историческими памятниками Баку.

    Россия корабль "Расул Гамзатов" Баку сторожевой корабль порт Баку Азербайджан
    Фото
    Rusiyanın"Rəsul Həmzətov" sərhəd gözətçi gəmisi Bakı limanına gəlib

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей