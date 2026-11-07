Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib
Hərbi
- 07 noyabr, 2026
- 13:30
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi barədə Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:
"Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin:
"general-leytenant" hərbi rütbəsi
general-mayor Zaur Zeynalabdul oğlu Rüstəmova
"general-mayor" hərbi rütbəsi
polkovnik Elnur Əli oğlu Ələsgərliyə
polkovnik Hikmət Rövşən oğlu Əliyevə
polkovnik Telman Əsgər oğlu Hüseynova".
Ряду военнослужащих Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания
President Ilham Aliyev awards senior military ranks to several Defense Ministry servicemen
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