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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib

    Hərbi
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:30
    Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi barədə Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

    "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

    Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin:

    "general-leytenant" hərbi rütbəsi

    general-mayor Zaur Zeynalabdul oğlu Rüstəmova

    "general-mayor" hərbi rütbəsi

    polkovnik Elnur Əli oğlu Ələsgərliyə

    polkovnik Hikmət Rövşən oğlu Əliyevə

    polkovnik Telman Əsgər oğlu Hüseynova".

    İlham Əliyev Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Ali Hərbi Rütbələr
    Ряду военнослужащих Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания
    President Ilham Aliyev awards senior military ranks to several Defense Ministry servicemen
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