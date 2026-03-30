Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İrandan Türkiyəyə raketin buraxılmasını pisləyib
- 30 mart, 2026
- 19:39
İran İslam Respublikasının ərazisindən Türkiyə Respublikasının ərazisinə ballistik raketin buraxılmasını qətiyyətlə pisləyirik.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir.
"Qardaş Türkiyə ilə həmrəyliyimizi ifadə edir, onun təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünə sarsılmaz dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik", - deyə məlumatda qeyd olunub.
20:33
İran "Dəmir Qübbə" hazırlanan mərkəzlərə PUA hücumu edibRegion
20:16
İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1 247-yə çatıbDigər ölkələr
20:11
Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunubElm və təhsil
20:08
Foto
Video
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-3Futbol
20:03
Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə tarixi razılaşmalar əldə edibDigər ölkələr
19:53
İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulubRegion
19:40
Jan-Noel Barro və Abbas Əraqçi ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarını müzakirə ediblərRegion
19:39
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İrandan Türkiyəyə raketin buraxılmasını pisləyibHərbi
19:32