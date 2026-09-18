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    Yardımlıda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2026
    • 22:50
    Yardımlıda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Yardımlı rayonu, Eçara kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yardımlı Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində açıq sahədə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində 2 ha sahədə quru ot yanıb.

    Ətraf ərazilər, o cümlədən yaxınlıqdakı tikililər və hava elektrik xətləri yanğından mühafizə olunub.

    Yardımlıda açıq ərazidə yanğın baş verib

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Yardımlı

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