Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 23:09
Sumqayıt şəhərində minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Niyazi küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Kia Sorento" və "Mercedes" markalı minik avtomobilləri toqquşması nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
