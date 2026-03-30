Sumqayıtda ana və azyaşlı qızını avtomobil vurub
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 23:21
Sumqayıt şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, yolu keçmək istəyən 1990-cı il təvəllüdlü Natəvan Sofiyeva və onun 2022-ci il təvəllüdlü qızı M.T-nı avtomobil vurub.
Qəza nəticəsində ana və azyaşlı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
23:42
Fransa BMT TŞ-nin təcili iclasını çağırıbDigər ölkələr
23:38
ABŞ ilə danışıqlar aparılmayıb - İran XİN məlumatı təkzib edibRegion
23:37
İsraildə terrorçular artıq edam ediləcəkDigər ölkələr
23:32
Pezeşkian: İran hakimiyyəti əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində fasilələrə yol verməyəcəkRegion
23:27
Zelenski: Ukrayna ildə 10 milyard kubmetr qaz ala biləcəkDigər ölkələr
23:21
Sumqayıtda ana və azyaşlı qızını avtomobil vurubHadisə
23:15
"Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 87-ci dalğası keçirilibRegion
23:02
Foto
Ukrayna və Bolqarıstan 10 il müddətinə təhlükəsizlik sazişi imzalayıbDigər ölkələr
22:51