Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var
Hadisə
- 09 oktyabr, 2026
- 16:02
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Şəki rayonunda minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanğın hadisəsi rayonun Çələbixan qəsəbəsində baş verib.
Hadisə yerinə Şəki rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb olunub.
Yanğın zamanı 1967-cıi il təvəllüdlü Cəsarət Eldar oğlu Ağalarova məxsus "QAZ-24" markalı minik avtomobilinin salon hissəsi tamamilə yanıb.
Hadisə nəticəsində bir nəfər qol və ayaq hissəsindən xəsarət alaraq Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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