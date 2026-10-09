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    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 09 oktyabr, 2026
    • 16:02
    Şəkidə minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var

    Şəki rayonunda minik avtomobili yanıb, xəsarət alan var.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, yanğın hadisəsi rayonun Çələbixan qəsəbəsində baş verib.

    Hadisə yerinə Şəki rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb olunub.

    Yanğın zamanı 1967-cıi il təvəllüdlü Cəsarət Eldar oğlu Ağalarova məxsus "QAZ-24" markalı minik avtomobilinin salon hissəsi tamamilə yanıb.

    Hadisə nəticəsində bir nəfər qol və ayaq hissəsindən xəsarət alaraq Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Şəki
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