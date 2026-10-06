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    Qubada keçmiş məhkumlardan 19 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:57
    Qubada keçmiş məhkumlardan 19 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Qubada 19 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş R.Əliyev və S.Talıbov saxlanılıblar. Əməliyyat nəticəsində həmin şəxslərdən ümumilikdə 19 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkar edilərək götürülüb.

    Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik vasitə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Quba
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