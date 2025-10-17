İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 00:33
    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib

    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Qonaqkənd qəsəbəsində baş verib.

    Belə ki, rayonun Vladimirovka kənd sakini 36 yaşlı Azər İskəndərov xırdabuynuzlu heyvanları yaylaqda otararkən ayının hücumuna məruz qalıb.

    Sürüdə olan çoban itləri təsərrüfat sahibini yırtıcı heyvanın əlindən xilas edə bilib.

    Hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan A.İskəndərov Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Qeyd edək ki, bundan öncə ayılar Xanagah, Qımılqazma və Səbətlər kəndində təsərrüfatlara zərər verib.

    Quba

    Son xəbərlər

    01:12

    Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyib

    Region
    01:07

    Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir

    Digər ölkələr
    00:33

    Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib

    Hadisə
    00:05

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

    Qarabağ
    00:04
    Video

    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:51

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb

    Digər ölkələr
    23:41

    Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-yə gedib

    Digər ölkələr
    23:29

    Orban Putin-Tramp görüşü barədə: Biz hazırıq!

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti