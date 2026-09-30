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    Naxçıvan-Sədərək yolunda avtomobil aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:33
    Naxçıvan-Sədərək yolunda avtomobil aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Naxçıvan-Sədərək yolunda avtomobil aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının rayonun Böyükdüz kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 75-BX-715 dövlət qeydiyyat nişanlı "Xəzər" markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

    Qəza nəticəsində 2010-cu il təvəllüdlü Ələsgərli Hüseyn Vilayət oğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Rəsulov Xəyal İbrahim oğlu, 2009-cu il təvəllüdlü Əliyev Nihad Kamal oğlu, 2002-ci il təvəllüdlü Xəlilzadə Vaqif Eldəniz oğlu və 2007-ci il təvəllüdlü Tahirov Qəzənfər Rasim oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Avtomobil aşıb Naxçıvan Muxtar Respublikası
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