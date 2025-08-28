    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    • 28 avqust, 2025
    • 20:22
    Naftalanda sanatoriyada ölüm hadisəsi olub

    Naftalanda sanatoriyada ölüm hadisəsi olub. 

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhərdə fəaliyyət göstərən sanatoriyalardan birində 80 yaşlı R.Şərifov qaldığı otaqda ölüb.

    İlkin müayinə zamanı onun öz əcəli ilə öldüyü məlum olub. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

