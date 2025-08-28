Naftalanda sanatoriyada ölüm hadisəsi olub
Hadisə
- 28 avqust, 2025
- 20:22
Naftalanda sanatoriyada ölüm hadisəsi olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhərdə fəaliyyət göstərən sanatoriyalardan birində 80 yaşlı R.Şərifov qaldığı otaqda ölüb.
İlkin müayinə zamanı onun öz əcəli ilə öldüyü məlum olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
