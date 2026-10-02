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    Məhkumun köhnə tikilidə gizlətdiyi avtomat aşkarlanaraq götürülüb

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:06
    Məhkumun köhnə tikilidə gizlətdiyi avtomat aşkarlanaraq götürülüb

    Bakıda məhkumun Şüvəlan qəsəbəsindəki çimərlik ərazisində yerləşən köhnə tikilinin yanında torpağa basdırılaraq gizlədilmiş avtomatı aşkarlanaraq götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsindəki çimərlik ərazisində yerləşən köhnə tikilinin yanında torpağa basdırılaraq gizlədilmiş 1 ədəd "AKM 74" markalı avtomat silah, ona məxsus 4 ədəd daraq və 105 ədəd 5,45 mm kalibrli güllə aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Məhkumlar Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidməti Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Şüvəlan
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