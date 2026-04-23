İmişlidə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 23 aprel, 2026
- 17:18
İmişli rayonunda üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə İmişli şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
"Toyota" və "BMW" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb. Onlar İmişli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
