İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İdarə rəisi: Ağcabədidə Kür çayının bəndinin yarılması yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaratmır

    Hadisə
    • 23 aprel, 2026
    • 15:01
    İdarə rəisi: Ağcabədidə Kür çayının bəndinin yarılması yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaratmır

    Ağcabədi rayonunda Kür çayının bəndi yarması ilə əlaqədar axan sular yaşayış məntəqələri üçün heç bir təhlükə yaratmır.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında Kür-Araz Çaylarında bəndlərin istismarı idarəsinin rəisi Elman Nuriyev bildirib.

    O qeyd edib ki, Ağcabədi rayon Nəcəfqulubəyli kəndində Qarqar çayı Kür çayına birləşir:

    "Suyun səviyyəsi artdığından axın Qarqar çayı istiqamətinə yönəlib. Buradan 700 metr yuxarıda Qarqar çayının mühafizə bəndinin alt hissəsində sızma nəticəsində bənd yarılıb. Hazırda axan sular əhali və yaşayış məntəqələri üçün heç bir təhlükə yaratmır. Ancaq buna baxmayaraq biz bütün tədbirləri görürük. Çalışırıq ki, axşama qədər Kürlə Qarqar çayı arasındakı axımı dayandıracaq".

    İdarə rəisi əlavə edib ki, sözügedən ərazidə heç bir əkin sahəsi mövcud deyil, əsasən örüş sahələridir:

    "Yəni əhaliyə, yaşayış məntəqələrinə təsir edən bir hal mövcud deyil. Qabaqlayıcı tədbirlər görülür, qəza materialları yığılır".

    İdarə rəisi: Ağcabədidə Kür çayının bəndinin yarılması yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaratmır
    İdarə rəisi: Ağcabədidə Kür çayının bəndinin yarılması yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaratmır
    İdarə rəisi: Ağcabədidə Kür çayının bəndinin yarılması yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaratmır

    Kür çayı Ağcabədi Subasma (daşqın)

