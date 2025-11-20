Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 20 noyabr, 2025
- 15:41
Göyçay rayonunda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Potu kəndində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan yük avtomobilinin minik maşını ilə toqquşması nəticəsində xəsarət alan dörd nəfər Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib.
Onlardan 3-nə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bir nəfərin müalicəsi xəstəxanada davam edir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
15:49
Video
Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:48
Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıbFərdi
15:44
Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcəkMaliyyə
15:41
Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:39
Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilirMaliyyə
15:38
Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıbFutbol
15:36
Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşübDigər ölkələr
15:35
Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıbRegion
15:32