Haqqımızda

Gəncədə dayısı və arvadını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən şəxs 19 il azadlıqdan məhrum edilib

Gəncədə dayısı və arvadını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən şəxs 19 il azadlıqdan məhrum edilib Gəncədə dayısı arvadını öldürüb dayısına xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub
Hadisə
19 avqust 2025 13:33
Gəncədə dayısı və arvadını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən şəxs 19 il azadlıqdan məhrum edilib

Gəncə şəhərində iki nəfəri bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Rəşad Abbasovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

“Report”un məlumatına görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Bəhruz Müslümovun sədrlik etdiyi iclasda hökm oxunub.

Hökmə əsasən, o, 19 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib. Rəşad Abbasov cəzasının 3 ilini həbsxanada qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək.

Qeyd edək ki, hadisə 2024-ci ilin noyabr ayında baş verib.

İttihama görə, Rəşad Abbasov şəxsi münasibətlər zəmnində dayısı Elyar Hüseynovu və onun həyat yoldaşı Ulduz Hüseynovanı bıçaqlayıb. Onlardan Ulduz Hüseynova ölüb.

R. Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə), 29,120.2.4, 29.120.2.7-ci (iki və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd) maddəsi ilə ittiham verilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Житель Гянджи приговорен к 19 годам за ранение дяди и убийство его супруги

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi