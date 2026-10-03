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    Gəncədə 28 yaşlı kişi və bacısı yanıq xəsarətləri alıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 19:08
    Gəncədə 28 yaşlı kişi və bacısı yanıq xəsarətləri alıb

    Gəncədə 28 yaşlı kişi və bacısı yanıq xəsarətləri alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə şəhər ərazisində qeydə alnıb.

    İlkin məlumata görə, 1998-ci il təvəllüdlü Taleh Əliyev və bacısı, 1996-cı il təvəllüdlü Əsmayə Əliyeva kimyəvi maddənin yanıq xəsarətləri ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.

    Hər iki şəxsə tibbi yardım göstərilib.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Xəsarət alan Kimyəvi maddə Gəncə
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