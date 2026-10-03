Gəncədə 28 yaşlı kişi və bacısı yanıq xəsarətləri alıb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2026
- 19:08
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Gəncədə 28 yaşlı kişi və bacısı yanıq xəsarətləri alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə şəhər ərazisində qeydə alnıb.
İlkin məlumata görə, 1998-ci il təvəllüdlü Taleh Əliyev və bacısı, 1996-cı il təvəllüdlü Əsmayə Əliyeva kimyəvi maddənin yanıq xəsarətləri ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib.
Hər iki şəxsə tibbi yardım göstərilib.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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