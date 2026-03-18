    FHN rəsmisi: Hər bir attraksion texniki təhlükəsizlik sertifikatı ilə təmin edilməlidir

    Hadisə
    • 18 mart, 2026
    • 12:31
    FHN rəsmisi: Hər bir attraksion texniki təhlükəsizlik sertifikatı ilə təmin edilməlidir

    Hər bir attraksion texniki təhlükəsizlik sertifikatı ilə təmin edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin müffətişliyinin rəisi Sahil Mənsimov deyib.

    O bildirib ki, FHN-in Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi təhlükə potensiallı obyektlərdə texniki nəzarətin təşkili və onun icra olunması üçün dövlət nəzarətini həyata keçirir:

    "Texniki baxış zamanı təhlükə potensiallı attraksionların istismara hazırlığı, onların təmir edilməsi üçün cavabdeh şəxslərin təyin olunması və atraksionların aidiyyəti üzrə operatorlarla təmin edilməsi yoxlanılır. Hər bir mexanikləşdirilmiş attraksion istismara buraxılmamışdan əvvəl texniki pasportu ilə ekspertizadan keçirilərək qeydiyyata alınmalı və texniki təhlükəsizlik sertifikatı ilə təmin edilməlidir. Attraksionun sahibi hər bir attraksionun təhlükəsiz istismarını təmin etmək üçün əmr verməli, həmin əmrlə cavabdeh şəxsin biliyi yoxlanılmalı, eləcə də sözügedən şəxs müvafiq vəsiqə ilə təmin edilməlidir. Bu gün baxış keçiriləcək atraksionlarda texniki təhlükəsizlik sertfikatı var, hazırda istismara yararlıdır".

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Attraksionlara nəzarət

    Son xəbərlər

    12:56

    Rusiyanın Ukraynada üç vilayətə endirdiyi zərbələrdə 13 sakin xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    12:52

    AYNA: Daha 7 avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    12:45

    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub

    Region
    12:41

    İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:40

    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir

    İncəsənət
    12:40

    İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"

    Futbol
    12:39

    Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    12:38

    Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    12:37

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti