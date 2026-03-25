Biləsuvarda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 25 mart, 2026
- 17:03
Biləsuvar rayonunda dörd nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt–Astara magistral yolunun Biləsuvar rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
