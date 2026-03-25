В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали четыре человека

В Билясуварском районе столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Алят-Астара, проходящем по территории района.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.