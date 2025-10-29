İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıda məhkuma narkotik ötürülməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:07
    Bakıda məhkuma narkotik ötürülməsinin qarşısı alınıb

    Bakıda 13 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, məhkuma həyat yoldaşının göndərdiyi bağlamaya baxış keçirilən zaman gödəkçənin cibində gizlədilmiş bükülülərdə 1,860 qram heroin və 0,498 qram metamfetamin aşkar olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı cəzaçəkmə müəssisəsi məhkum narkotik

