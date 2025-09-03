Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 12:45
Bakıda Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin 49-cu Dünya Finalının keçirildiyi ərazidə radiasiya təhlükəsizliyi üzrə yoxlamalar aparılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin apardığı yoxlamalar zamanı heç bir radioaktiv material və çirklənmə aşkar edilməyib.
Qeyd edək ki, beynəlxalq tədbirə 70 ölkənin 140 ali təhsil müəssisəsini təmsil edən komandalar qatılıb.
Son xəbərlər
12:47
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıbFutbol
12:46
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:45
Foto
Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıbHadisə
12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcəkRegion
12:42
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyikXarici siyasət
12:41
ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!Maliyyə
12:36
MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilibElm və təhsil
12:34
Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:33