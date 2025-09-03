    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 12:45
    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Bakıda Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin 49-cu Dünya Finalının keçirildiyi ərazidə radiasiya təhlükəsizliyi üzrə yoxlamalar aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin apardığı yoxlamalar zamanı heç bir radioaktiv material və çirklənmə aşkar edilməyib.

    Qeyd edək ki, beynəlxalq tədbirə 70 ölkənin 140 ali təhsil müəssisəsini təmsil edən komandalar qatılıb. 

    radiasiya Təhlükəsizlik radioaktiv maddə FHN

    Son xəbərlər

    12:47

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:46

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45
    Foto

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    12:44

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək

    Region
    12:42

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    12:41

    ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

    Maliyyə
    12:36

    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Elm və təhsil
    12:34

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:33

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti