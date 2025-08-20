Haqqımızda

Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb.
Hadisə
20 avqust 2025 11:32
Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb

Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə avqustun 19-da Xətai rayonunda qeydə alınıb.

Bildirilib ki, 1965-ci il təvəllüdlü Firdovsi Həsənovun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən bacısı oğlu, əvvəllər qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 1993-cü il təvəllüdlü Rəhim Qasımov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Баку расследуется убийство 60-летнего мужчины его родственником

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Qalada 35 min manatlıq günəş panelləri oğurlanıb, saxlanılan var
Qalada 35 min manatlıq günəş panelləri oğurlanıb, saxlanılan var
20 avqust 2025 11:41
Yanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb
20 avqust 2025 10:42
Qobustanda balıq tutan şəxslərin üzərinə torpaq qatı uçub, bir nəfər ölüb
Qobustanda balıq tutan şəxslərin üzərinə torpaq qatı uçub, bir nəfər ölüb
20 avqust 2025 09:59
Yevlaxda kran-drezinlə toqquşan minik avtomobilinin sürücüsü bir həftə sonra ölüb
Yevlaxda kran-drezinlə toqquşan minik avtomobilinin sürücüsü bir həftə sonra ölüb
20 avqust 2025 09:55
Gəncədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öldürülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb
Gəncədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öldürülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb
20 avqust 2025 09:32
Gəncədə idarəetmədən çıxan avtomobil aptekə çırpılıb, xəsarət alanlar var
Gəncədə idarəetmədən çıxan avtomobil aptekə çırpılıb, xəsarət alanlar var
20 avqust 2025 00:38
Gədəbəydə ev yanıb, tüstüdən zəhərlənən var
Gədəbəydə ev yanıb, tüstüdən zəhərlənən var
20 avqust 2025 00:07
Gəncədə 15 yaşlı oğlan qətlə yetirilib, həmyaşıdı şübhəli bilinir
Gəncədə 15 yaşlı oğlan qətlə yetirilib, həmyaşıdı şübhəli bilinir
19 avqust 2025 22:32
Vardanyanın məhkəməsi zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri ilə davam etdirilib
FotoVardanyanın məhkəməsi zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri ilə davam etdirilib
19 avqust 2025 19:38
Narkozda olan qadının uyğunsuz vəziyyətdə görüntülərinin yayılması ilə bağlı araşdırma aparılır
Narkozda olan qadının uyğunsuz vəziyyətdə görüntülərinin yayılması ilə bağlı araşdırma aparılır
19 avqust 2025 19:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi