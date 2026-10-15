İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 16:19
    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    AFFA-nın Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünə həsr olunmuş açılış iclası keçirilib.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iclasda AFFA-nın əməkdaşları, Misli Premyer Liqası, I və II Liqa, eləcə də Qadınlar Super Liqasında çıxış edən klubların nümayəndələri iştirak ediblər.

    Lisenziya və Qeydiyyat departamentinin rəisi Seymur Səlimli iclası açaraq klublara yeni lisenziyalaşdırma mövsümündə uğurlar arzulayıb.

    İclasda ötən mövsümün icmalı, Lisenziya və Qeydiyyat departamentinin yenilənmiş təşkilati strukturu, rəsmi sənədlərdə və lisenziyalaşdırma qaydalarında edilən dəyişikliklər, həmçinin klubların növbəti mərhələdə atmalı olduqları addımlarla bağlı təqdimatlar keçirilib.

    Tədbirin sonunda klub nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.

    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib
    AFFA-da 2027/2028 lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilib

    Seymur Səlimli AFFA-nın Lisenziya və Qeydiyyat Departamenti Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan I Liqası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    17:29
    Zelenski: Avropa ölkələri "Starlink"ə alternativlər hazırlayırlar
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti