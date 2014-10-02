 Yuxarı
    Bağlamaq

    Bakıda 33 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Cinayəti törədən şəxsin axtarışları davam edir

    Bakı. 2 Oktyabr. REPORT.AZ/ Bakının Nəsimi rayonunda bıçaqlanma baş verib. Bu barədə "Report"a Nəsimi Rayon Polis İdarəsindən (RPİ) məlumat verilib. Belə ki, "Papanin" kimi tanınan ərazidə 1981-ci il təvəllüdlü Elçin Zeynalov naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı Nəsimi RPİ-nin əməkdaşları araşdırmalara başlayıblar. E.Zeynalovu bıçaqlayan şəxsin  axtarışları davam edir. 
    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi