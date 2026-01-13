İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ali Məhkəmə: Bankın müflis elan olunması ödəniş tapşırıqları üzrə öhdəliklərin icrasını aradan qaldırmır

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:03
    Ali Məhkəmə: Bankın müflis elan olunması ödəniş tapşırıqları üzrə öhdəliklərin icrasını aradan qaldırmır

    Ali Məhkəmənin Kommersiya kollegiyası müflis elan olunmuş bankla bağlı ödəmə tapşırıqlarından irəli gələn mübahisələr üzrə vahid məhkəmə təcrübəsini müəyyən edən qərar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a məhkəmədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iş iddiaçı ASC-nin cavabdeh banka təqdim etdiyi ödəmə tapşırıqlarının icra edilməməsi ilə bağlıdır. İddiaçı həmin vəsaitlərin tutulması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib və birinci instansiya məhkəməsi iddianı qiyabi qətnamə ilə təmin edib. Sonradan cavabdeh bankın müflis elan olunması əsas gətirilərək qiyabi qətnamə ləğv edilib və iş üzrə icraata xitam verilib. Birinci və apellyasiya instansiya məhkəmələri bu mövqeni onunla əsaslandırıb ki, bankın müflis elan olunmasına dair qərar qüvvəyə mindikdən sonra banka qarşı bütün məhkəmə icraatları dayandırılır və bütün tələblər yalnız iflas proseduru çərçivəsində irəli sürülə bilər.

    Lakin Ali Məhkəmə bu mövqe ilə razılaşmayıb. Məhkəmə kollegiyası bildirib ki, müflis banka qarşı irəli sürülən iddialar bankın bilavasitə bank fəaliyyəti ilə bağlı iddialar və bankın hüquqi şəxs kimi hüquq qabiliyyətindən irəli gələn fəaliyyətlə bağlı iddialar olmaqla, iki qrupa bölünür Yalnız birinci qrupa aid olan, yəni kreditor tələbləri iflas proseduru çərçivəsində baxılmalı, ikinci qrupa aid olan mübahisələr isə ümumi iddia icraatı qaydasında məhkəmələr tərəfindən araşdırılmalıdır.

    Ali Məhkəmə müəyyən edib ki, baxılan iş bankın kreditor tələbləri ilə bağlı deyil. Mübahisə iddiaçının öz hesablarında olan vəsaitlərin bank tərəfindən icra edilməmiş ödəmə tapşırıqları ilə əlaqədardır. Həmçinin bu ödəmə tapşırıqları verildiyi vaxt cavabdeh bank hələ müflis elan olunmamışdır. Bu səbəbdən iddiaçının tələbləri "Banklar haqqında" Qanunun 73.1 və 73.1.1-ci maddələri ilə tənzimlənir.

    Ali Məhkəmə vurğulayıb ki, bankın müflis elan olunması ilə bağlı məhdudiyyətlər bu cür münasibətlərə şamil edilmir. Nəticə etibarilə, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərardadı ləğv edilib, ASC-nin kassasiya şikayəti təmin olunub.

    Ali Məhkəmə bank müflis

    Son xəbərlər

    10:35

    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    10:33

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    10:32

    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Futbol
    10:31

    "REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçib

    Biznes
    10:19

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    10:16

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    10:15

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:11

    Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:09

    Hesablama Palatası: Naxçıvan Ali Məclisində və tabeli qurumlarında pozuntular aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti