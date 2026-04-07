    Ədliyyə Nazirliyi və FHN 6 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində yanğınla bağlı məlumat yayıb

    • 07 aprel, 2026
    • 20:04
    Ədliyyə Nazirliyi və FHN 6 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində yanğınla bağlı məlumat yayıb

    Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin 6 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin ərazisində yanğın hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin birgə məlumatında deyilib.

    Bildirilib ki, hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub, yanğın qısa müddət ərzində nəzarətə götürülərək tam söndürülüb.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidməti tərəfindən təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi, məhkum və şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin tam təmin olunması istiqamətində zəruri addımlar atılır.

