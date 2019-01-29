"Qarabağ"ın keçmiş futbolçusu Azərbaycana yox, Braziliyaya qayıdıb

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Bakı. 28 yanvar. REPORT.AZ/ Braziliyanın "İnter de Limeyra" klubu "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Çumbinyo ilə müqavilə bağlayıb.
"Report"un məlumatına görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçinin son klubu Yunanıstan "Levadiakos"u olub. O, "Qarabağ"da 2013 - 2015-ci illərdə çıxış edib.
Çumbinyonun yenidən Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etmək variantı olub. "Sambaçı" "Səbail" klubuna təklif olunsa da, transfer alınmayıb.
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