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    "Qarabağ"ın keçmiş futbolçusu Azərbaycana yox, Braziliyaya qayıdıb

    Bakı. 28 yanvar. REPORT.AZ/ Braziliyanın "İnter de Limeyra" klubu "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Çumbinyo ilə müqavilə bağlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, 33 yaşlı yarımmüdafiəçinin son klubu Yunanıstan "Levadiakos"u olub. O, "Qarabağ"da 2013 - 2015-ci illərdə çıxış edib.

    Çumbinyonun yenidən Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış etmək variantı olub. "Sambaçı" "Səbail" klubuna təklif olunsa da, transfer alınmayıb. 

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