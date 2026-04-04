    "Zirə" Azərbaycan Kubokunda 25-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 04 aprel, 2026
    • 13:54
    Zirə Azərbaycan Kubokunda 25-ci qələbəsini qazanıb

    Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu "Zirə" üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, səfərdə "Turan Tovuz"a 2:0 hesabı ilə qalib gələn Bakı klubu turnirdə 25-ci qələbəsini qazanıb.

    Paytaxt təmsilçisi kubokdakı 43-cü qarşılaşmada "25"ə çatıb. "Zirə" keçirdiyi matçların 58,14 faizində qalib gəlib. Evdə 13 dəfə qələbə qazanan komanda səfərdə 12-ci dəfə sevinib. Bununla da "Zirə" Azərbaycan Kuboku tarixində 25 və daha çox görüşdə qalib gələn 9-cu komanda olub.

    Qeyd edək ki, "qartallar" kubokda ilk qələbəsini 2015/2016 mövsümünün 1/8 finalında - 2015-ci il dekabrın 2-də AZAL-a qarşı səfər görüşündə əldə edib – 2:1.

