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    "Zaqatala"nın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:20
    Zaqatalanın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Azərbaycan I Liqasının III turunun "Karvan-Yevlax" – "Zaqatala" matçında xəsarətlə nəticələnən təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə alan qonaq komandanın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb, klubu isə 1000 manat cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Sözügedən insident sentyabrın 16-da keçirilən qarşılaşmanın 6-cı dəqiqəsində qeydə alınıb.

    Xatırladaq ki, qarşılaşma "Karvan-Yevlax"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Elxan Məmmədov Zaqatala FK Karvan-Yevlax FK AFFA İntizam Komitəsi

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