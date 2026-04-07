"Yuventus" Leon Qoretskanı azad agent kimi heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 16:23
Almaniyanın "Bavariya" klubunun futbolçusu Leon Qoretska karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Yuventus" 31 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.
Turinlilər oyunçunu azad agent kimi heyətinə qatmaq niyyətindədir.
Bundan əlavə, "Milan" və İspaniyanın "Atletiko" klubu da futbolçunu transfer etmək istəyir.
Xatırladaq ki, Leon Qoretskanın Münhen təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti bu yay bitir. O, cari mövsüm bütün turnirlərdə 38 oyuna 2 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
