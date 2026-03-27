İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Yonas Urbiq zədə səbəbindən Almaniya millisinin yoldaşlıq oyunlarını buraxacaq

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 12:09
    Yonas Urbiq zədə səbəbindən Almaniya millisinin yoldaşlıq oyunlarını buraxacaq

    Almaniya millisinin və "Bavariya" klubunun qapıçısı Yonas Urbiq zədələnib.

    "Report" Münhen təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı qolkiper yığmanın düşərgəsində sağ dizindən xəsarət alıb.

    O, bu gün İsveçrə və martın 30-da Qana ilə yoldaşlıq matçlarında iştirak edə bilməyəcək.

    Xatırladaq ki, Yonas Urbiq cari mövsüm "Bavariya"nın heyətində 14 oyunda meydanda olub.

    Yonas Urbiq Almaniya millisi Bavariya FK

    Son xəbərlər

    12:57

    Azərbaycan bu il də "Yer saatı" beynəlxalq kampaniyasına qoşulacaq

    Ekologiya
    12:38

    İntensiv yağıntılar sabah da davam edəcək

    Ekologiya
    12:25

    Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər ediblər

    Qarabağ
    12:25

    "AGS CO" Albaniya ərazisində TAP qaz kəməri sisteminə texniki xidmət göstərməyi davam etdirəcək

    Energetika
    12:19

    Qriqoryan: İrəvan Azərbaycan ərazisindən tranziti ticarətin artımının açarı hesab edir

    Region
    12:18

    Azərbaycanda armatur istehsalı 18 % azalıb

    Sənaye
    12:16
    Foto

    Rusiyanın İrana göndərdiyi növbəti yardım Azərbaycandan yola salınıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:09

    Bütün Xəbər Lenti