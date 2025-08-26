Haqqımızda

Ukrayna yığmasının Azərbaycana qarşı keçirəcəyi oyun üçün heyəti açıqlanıb

Ukrayna yığmasının Azərbaycana qarşı keçirəcəyi oyun üçün heyəti açıqlanıb Ukrayna yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb. Ukrayna millisinin heyəti açıqlanıb.
Futbol
26 avqust 2025 10:53
Ukrayna yığmasının Azərbaycana qarşı keçirəcəyi oyun üçün heyəti açıqlanıb

Ukrayna yığmasının DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa və Azərbaycan yığmalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyəti açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, baş məşqçi Sergey Rebrov D qrupu çərçivəsində sentyabrın 5-də Vrotslavda Fransa, 9-da isə Bakıda Azərbaycan millisinə qarşı baş tutacaq matçlara 25 futbolçu dəvət edib.

Qapıçılar: Andrey Lunin (“Real”, İspaniya), Anatoli Trubin (“Benfika”, Portuqaliya), Dmitro Rıjnik (“Şaxtyor”)

Müdafiəçilər: İlya Zabarnı (PSJ, Fransa), Aleksandr Svatok (“Ostin”, ABŞ), Valeri Bondar, Mikola Matvienko, Yuxim Konoplya (hamısı “Şaxtyor”), Taras Mixavko, Aleksandr Timçik (hər ikisi “Dinamo”), Vitali Mikolenko (“Everton”, İngiltərə)

Yarımmüdafiəçilər: Aleksandr Zinçenko (“Arsenal”, İngiltərə), Yeqor Yarmolyuk (“Brentford”, İngiltərə), İvan Kalyujnı (“Metallist 1925”), Mikola Şaparenko (“Dinamo”), Oleq Oçeretko, Georgi Sudakov, Artyom Bondarenko (hamısı “Şaxtyor”), Aleksey Qutsulyak, Aleksandr Nazarenko (hər ikisi “Polissye”), Viktor Tsiqankov (“Jirona”, İspaniya), Aleksandr Zubkov (“Trabzonspor”, Türkiyə)

Hücumçular: Roman Yaremçuk (“Olimpiakos”, Yunanıstan), Artyom Dovbik (“Roma”, İtaliya), Vladislav Vanat (“Dinamo”)

Ehtiyat heyət: Georgi Buşan (“Əl-Şabab”, Səudiyyə Ərəbistanı), Boqdan Mixayliçenko (“Polissya”), Yevgeni Çeberko (“Kolambus Kryu”, ABŞ), Aleksandr Pixalonok, Vladimir Brajko, Nazar Voloşin (hamısı “Dinamo”).

Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi